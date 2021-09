Foot - PSG

PSG : L'amusante sortie de Di Maria sur Neymar !

Publié le 14 septembre 2021 à 13h10 par D.M.

Victorieux du Brésil en finale de la Copa America, Angel Di Maria est revenu sur sa relation avec Neymar, mais aussi avec Marquinhos, présents en juillet dernier sur la pelouse du Maracana.

Le 11 juillet, de nombreux joueurs du PSG ont disputé la finale de Copa America avec leur sélection respective. Du côté de l’Argentine, Lionel Scaloni avait décidé d’accorder sa confiance à Lionel Messi, Angel Di Maria, mais aussi à Leandro Paredes. Neymar et Marquinhos étaient, quant à eux, dans l’équipe adverse. Et l’opposition a tourné en faveur de l’Argentine grâce à un but de Di Maria. Après avoir disputé cette compétition, les joueurs se sont retrouvés sous le maillot du PSG. Et les vannes ont fusé si l’on en croit El Fideo .

« Neymar aime faire des conneries, faire la fête, ça aide »