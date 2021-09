Foot - PSG

PSG - Malaise : Face aux sifflets, Mbappé reçoit un avertissement !

Publié le 14 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Sifflé par une partie du public du Parc des Princes, Kylian Mbappé a tout intérêt à poursuivre sur sa lancée sportive comme l'explique Raymond Domenech.

Avant le match contre Clermont, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public du Parc des Princes à l'annonce des compositions d'équipe. Les supporters du PSG n'ont pas digéré ses envies de départ en fin de mercato. Mais Mauricio Pochettino a tenu à le défendre : « C'est un grand professionnel, un très grand joueur et un bon garçon, il a beaucoup d'amour pour ce club. Il l'a démontré depuis qu'il est ici. Il est focalisé sur le fait de s'améliorer chaque jour, d'aider l'équipe et de remplir les objectifs du club. Il montre un grand respect chaque jour pour ce club, il faut le saluer ». Mais Raymond Domenech prévient l'attaquant du PSG.

«S’il fait la gueule sur le terrain et qu’il est mauvais, il peut y avoir des sifflets»