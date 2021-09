Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma n’est pas au bout de ses peines !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h10 par A.C.

Titulaire ce samedi contre Clermont (4-0), Gianluigi Donnarumma a fait ses premiers pas sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Il est l’une des recrues phare de l’été, mais les supporters du Paris Saint-Germain ont dû patienter jusqu’à ce 11 septembre avant de pouvoir le voir à l’action. Titulaire indiscutable avec l’AC Milan et la Squadra Azzurra , Gianluigi Donnarumma a dû se contenter de jouer les doublures de Keylor Navas. L’absence de ce dernier après la trêve internationale a toutefois poussé Mauricio Pochettino à enfin lancer l’Italien, qui s’en est sorti avec un clean sheet contre le promu Clermont. « C’est incroyable. C’était un bon match et merci aux supporters pour l’ambiance incroyable » a lancé Donnarumma. « Ce soir, c’est une victoire très importante, on doit continuer comme ça. On est très contents mais dès demain on va devoir préparer la Ligue des Champions parce que c’est une compétition très importante ».

Donnarumma à nouveau remplaçant ?