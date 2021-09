Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat très inquiétant sur Sergio Ramos...

Publié le 12 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas débuté la moindre rencontre avec le PSG, Jérôme Rothen ne cache pas son inquiétude.

Arrivée libre cet été après avoir très peu joué en 2021, Sergio Ramos n'a toujours pas joué avec le PSG et son cas commence a été interroger. Cependant, Mauricio Pochettino affichait quant à lui son optimisme à ce sujet. « Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement », confiait-il en conférence de presse. Pas suffisant pour rassurer Jérôme Rothen qui dresse un constat accablant au micro de RMC Sport .

«Je ne vois pas comment Sergio Ramos pourra enchaîner des matches»