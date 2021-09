Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Donnarumma sur ses grands débuts !

Publié le 12 septembre 2021 à 0h45 par D.M.

Arrivé cet été, Gianluigi Donnarumma a fait ses grands débuts sous le maillot du PSG. Le portier italien a évoqué ses impressions après la victoire de son équipe face à Clermont.

Revenu tardivement de la trêve internationale, Keylor Navas n’a pu tenir sa place face à Clermont. Mais les solutions ne manquent pas pour Mauricio Pochettino, qui a accueilli cet été Gianluigi Donnarumma. Elu meilleur joueur de l’Euro, le portier a fait ses grands débuts face à Clermont ce samedi (victoire 4-0). Au micro d’ Amazon Prime , l’ancien gardien du Milan AC a partagé ses émotions : « Milan, c’est du passé, je suis très content d’être au PSG, mes coéquipiers m’ont très bien accueilli et j’espère gagner beaucoup de matchs et de titres avec cette équipe du Paris Saint-Germain ».

« Le premier match est toujours le plus émotionnel »