PSG - Polémique : Riolo lâche une bombe sur un projet du Qatar !

Publié le 14 septembre 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que la polémique enfle autour de la chanson d'entrée sur la pelouse du Parc des Princes, Daniel Riolo assure que le PSG va revenir sur sa décision et rapidement revenir à Phil Collins.

Après quasiment 30 ans, Phil Collins va-t-il prendre du recul au PSG. En effet, alors que son désormais célèbre « Who Said I Would » accompagnait les joueurs en entrant sur la pelouse du Parc des Princes, la direction du PSG a décidé d'innover en utilisant le son « Intro » de DJ Snake, joué au début de ses concerts lors de sa tournée accompagnant son disque « Carte Blanche » sorti en 2019. Forcément, cette décision n'a pas manqué de faire polémique auprès des supporters historiques du PSG. A tel point que DJ Snake a répondu et se dédouanant de toute responsabilité dans le choix de la direction parisienne. Et visiblement, l'ampleur de la polémique a fait réfléchir le PSG qui devrait faire machine arrière à en croire Daniel Riolo.

«Je peux vous affirmer qu’à 90%, c’est terminé pour DJ Snake»