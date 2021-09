Foot - PSG

PSG - Polémique : Le Qatar abandonne déjà son changement historique !

Publié le 14 septembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Ces derniers jours, le PSG a pris la décision de laisser Phil Collins pour accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse du Parc des Princes, au profit de DJ Snake. Mais face à la polémique déclenchée, le club de la capitale semble décidé à faire machine arrière.

En mettant en avant DJ Snake, l'un des supporters du PSG les plus célèbres au monde, la direction du club de la capitale ne devait certainement pas s'attendre à de tels retours. En effet, au mois d'août contre Strasbourg, la musique à l’entrée des joueurs a été modifiée, passant du traditionnel « Who Said I Would » de Phil Collins au son « Intro » de DJ Snake. Un sacré changement compte tenu du fait que Phil Collins accompagne les joueurs à leur entrée sur la pelouse du Parc des Princes depuis plus de 30 ans. Cependant, le PSG avait alors prétexté une erreur, laissant entendre que tout rentrerait dans l'ordre. Et pourtant, samedi, Fabien Allègre, directeur de la diversification du club de la capitale, assurait dans les colonnes du Parisien que « ce n’était pas une erreur » avant de justifier ce changement : « Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement. J’ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui ont apprécié le morceau . » Et c'est ce qui s'est passé contre Clermont samedi. Phil Collins pour l'échauffement, DJ Snake pour le match. L'idée du PSG est de mettre en avant la production artistique francilienne avec DJ Snake né à Paris et grand fan du club de la capitale. Mais cela n'a pas plu aux fans historiques du PSG, à commencer par DJ Snake lui-même qui est sorti du silence sur Twitter : « Musique d’entrée du PSG : J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs ». Face à cette polémique, le PSG pourrait donc faire machine arrière.

Phil Collins de retour ?