PSG - Polémique : DJ Snake répond sèchement au Qatar et plombe un changement historique !

Publié le 14 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Au cœur d'une polémique concernant la chanson de l'entrée des joueurs au Parc des Princes, DJ Snake, grand supporter du PSG, est sorti du silence et dément toute responsabilité.

DJ Snake est probablement le fan du PSG le plus célèbre dans le monde. Et pourtant, l'artiste français s'est retrouvé au cœur d'une polémique ces derniers jours. En effet, à la surprise générale, les recrues parisiennes, présentées en marge de la réception de Strasbourg, étaient entrées sur la pelouse du Parc des Princes sur le son « Intro » de DJ Snake et non sur le traditionnel « Who Said I Would » de Phil Collins. Un changement d'abord annoncé temporaire avant que la situation ne se reproduise contre Clermont, Phil Collins étant réservé à l'entrée des joueurs pour l'échauffement, tandis que DJ Snake ayant l'honneur de l'avant-match.

DJ Snake monte au créneau

Un changement qui a fortement été critiqué par les supporters historiques du PSG, très agacés de ne plus entendre Phil Collins pour lancer le match. Un choix d'autant plus incompréhensible que DJ Snake fait partie de ces fans historique du club parisien. Face à la polémique, l'artiste français est ainsi sorti du silence. « Musique d’entrée du PSG : J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs », écrit-il sur son compte Twitter .