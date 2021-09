Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Real Madrid aurait jouer un sale tour au Qatar !

Publié le 14 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG, Vikash Dhorasoo craint que le Real Madrid avait conscience de l'état physique du défenseur espagnol.

« Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement ». Mauricio Pochettino l'a récemment assuré, il n'est pas inquiet pour Sergio Ramos qui n'a toutefois toujours pas disputé la moindre seconde avec le PSG depuis son arrivée cet été. Par conséquent, Vikash Dhorasoo craint que la situation ne s'aggrave et que si le défenseur espagnol n'est pas resté au Real Madrid, c'est peut-être parce que le club merengue était au courant de son état physique.

«Est-ce qu’ils ne sont pas au courant de son état physique ?»