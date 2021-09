Foot - PSG

PSG - Malaise : Grosse inquiétude pour Sergio Ramos ? La réponse de Pochettino !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h45 par A.M.

Invité à commenter la situation préoccupante de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino assure toutefois qu'il n'est pas du tout inquiet pour son numéro 4.

Arrivé en grande pompe au PSG cet été, Sergio Ramos n'a toujours pas porté le maillot parisien. Et pour cause, après avoir très peu joué cette année, le défenseur espagnol a d'abord suivi un programme individualisé pour se remettre en forme. Cependant, l'ancien capitaine du Real Madrid, a rechuté comme l'a communiqué le PSG : « Dans son processus de reconditionnement physique, une gêne au mollet est apparue la semaine dernière et qui a nécessité une adaptation de sa charge de travail. Il reprendra à partir de la semaine prochaine sa préparation individuelle sur le terrain . »

«Je ne suis pas inquiet»