Foot - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo pourrait plomber un transfert colossal à Paris !

Publié le 14 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Paul Pogba est toujours annoncé dans le viseur du PSG, le Champion du monde français pourrait toutefois prolonger à Manchester United, notamment grâce à l'arrivée de Cristiano Ronaldo.

Malgré son recrutement impressionnant qui a vu débarquer Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes, le PSG visait d'autres joueurs à l'image de Paul Pogba. Le contrat de l'international français prend fin en juin prochain à Manchester United, et afin d'éviter un départ libre, les Red Devils auraient pu envisager de le vendre cet été. Mais le Champion du monde n'a pas bougé, ce qui renforce l'idée d'un possible départ en fin de saison puisqu'il sera libre de discuter avec le club de son choix le 1er janvier afin de s'y engager libre dans un an.

Pogba convaincu par le mercato de Manchester ?