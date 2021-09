Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Neymar… Lionel Messi à l’origine d’un grand changement ?

Publié le 12 septembre 2021 à 17h45 par La rédaction

Même s’il n’a joué que 30 minutes avec le PSG, Lionel Messi a déjà tapé dans l’oeil de Bixente Lizarazu, notamment sur sa facilité à combiner.

A peine arrivé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi séduit déjà. A 34 ans, l’Argentin découvre seulement le second club de son immense carrière. L’occasion pour lui de prouver au monde entier qu’il a les épaules pour réaliser les mêmes prouesses dans un autre environnement que celui qu'il a connu à Barcelone. Pour le moment, Lionel Messi n’a joué que 30 petites minutes contre Reims. Suffisant pour que Bixente Lizarazu y voit une évolution importante dans le jeu parisien.

« J’espère qu’il va déclencher une idée d’animation offensive collective et une relation technique avec Neymar et Mbappé »