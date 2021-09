Foot - PSG

PSG : Cette énorme comparaison sur Messi et Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont constamment comparés, pour le titre de meilleur joueur de tous les temps. Samedi, Miralem Pjanic n'a pas souhaité trancher, mais a tenu a souligné une similitude après avoir côtoyé la nouvelle star du PSG et l'attaquant de Manchester United.

Ayant tous les deux connu un mercato agité, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font toujours autant parler d’eux. Le Portugais a fait son grand retour à Manchester United, tandis que l’Argentin a quitté Barcelone libre de tout contrat pour rejoindre le PSG. En permanence comparés, Miralem Pjanic a livré son avis sur les deux joueurs en soulignant un appétit pour la compétition débordant que ce soit chez l'attaquant du PSG ou le numéro 7 de Manchester United.

« Je me sens très chanceux »