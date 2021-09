Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 16h15 par D.M.

Le fondateur de Mediapro, Jaume Roures, qui avait diné avec Joan Laporta durant le mois de juillet, est revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG.

L’impensable s’est produit durant le mois d’août. Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Pourtant, quelques jours avant cette opération, Joan Laporta ne cachait pas son optimisme. Le présiden t blaugrana comptait notamment sur l’accord entre la Liga et le fonds CVC pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Mais finalement, Laporta n’a pas réussi à trouver un accord avec le joueur argentin et son entourage. Jaume Roures, qui avait diné avec Joan Laporta en juillet dernier à un moment où le joueur argentin envisageait de rester au FC Barcelone, est revenu sur ce feuilleton. Le fondateur de Mediapro a notamment révélé que le critère économique n’était pas le seul obstacle pour la prolongation de l'Argentin.

« C’était plus compliquée d'un point de vue sportif qu'économique »