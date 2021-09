Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : Le message fort de l’Atlético sur le grand retour de Griezmann !

Publié le 15 septembre 2021 à 10h10 par T.M.

En revenant à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann va devoir regagner le coeur des supporters des Colchoneros. Et à ce sujet, Enrique Cerezo ne s’en fait pas forcément.

Après deux saisons plutôt compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann va donc tenter de retrouver le sourire là où il a tout explosé, à l’Atlético de Madrid. Dans les dernières heures du mercato estival, les deux clubs ont réussi à se mettre d’accord pour le prêt du Français, qui a donc retrouvé les Colchoneros. Toutefois, dans la capitale espagnole, on garde encore en travers de la gorge le départ de Griezmann en 2019. Pour le Français, il va donc falloir se racheter auprès des supporters et selon Enrique Cerezo, marquer devrait suffire.

« Dès qu'il va mettre des buts… »