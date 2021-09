Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme danger pour Laporta avec cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 15 septembre 2021 à 7h30 par A.D.

Le FC Barcelone serait en concurrence avec le Real Madrid, Manchester United et Liverpool pour Youri Tielemans. Alors que l'international belge serait ouvert à un départ, Leicester ne baisserait pas les bras sur ce dossier. En effet, les Foxes auraient proposé un nouveau contrat à Youri Tielemans depuis plusieurs mois.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Leicester, Youri Tielemans aurait alerté plusieurs colosses européens. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool aimeraient profiter de la situation contractuelle de l'international belge pour l'arracher aux Foxes en 2022. Interrogé sur son avenir, Youri Tielemans a fait un point complet sur son avenir, ouvrant la porte à un départ de Leicester dans un avenir proche. « Il n'y a rien de nouveau (concernant ma prolongation de contrat avec Leicester). Je suis ouvert à tout. Le marché des transferts vient de fermer, mais je veux garder ouvertes le plus d'options possibles. Tant que je serai là, je donnerai tout pour le club. Ma situation contractuelle, c'est quelque chose de normal dans le football. Il y a des discussions. Je ne dis pas que je vais signer et je ne dis pas non plus que je ne vais pas signer » , a confié Youri Tielemans à Sky Sports . De son côté, Leicester espérerait toujours prolonger son milieu de terrain belge.

Tielemans aurait reçu une offre de prolongation il y a plusieurs mois