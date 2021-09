Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserrait autour de Ronald Koeman !

Publié le 15 septembre 2021 à 11h00 par Th.B.

Bien qu’aucune décision hâtive n’aurait été prise lors de la réunion entre dirigeants du FC Barcelone, Joan Laporta attendrait du mieux au fil des semaines et des prochaines sorties du Barça. Sinon, ça se compliquerait considérablement pour Ronald Koeman. Explications.

Ces derniers temps, Joan Laporta a tenté de calmer le jeu après avoir mis le feu aux poudres en interview concernant son désaccord avec les choix de Ronald Koeman au niveau de son style de jeu. Cependant, la nouvelle débâcle du FC Barcelone en Ligue des champions face au Bayern Munich et au Camp Nou mardi soir (3-0) pourrait bien raviver de grosses tensions en interne entre le président du FC Barcelone ainsi que l’entraîneur néerlandais. D’ailleurs, d’après La Cuatro , les décideurs du Barça n’auraient pas apprécié les propos énoncés par Koeman. « C'est ce qui se passe en ce moment. Il faut être réaliste dans la vie ».

Trois matchs pour tout changer ?