Mercato - PSG : Raiola peut tout changer dans le dossier Pogba !

Publié le 15 septembre 2021 à 12h10 par Th.B.

Bien que Manchester United aimerait profiter du retournement de veste de Paul Pogba afin de soumettre une offre de prolongation de contrat concrète, les demandes de son agent Mino Raiola pourraient tout faire capoter et surtout faire les affaires du PSG. Explications.

Il y a encore peu, une prolongation de contrat de Paul Pogba ne semblait pas être une option prise en considération par le milieu de terrain de Manchester United comme plusieurs médias le révélaient. Néanmoins, et notamment en raison du second souffle à l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer insufflé par le recrutement XXL des Red Devils cet été, la donne aurait changé. Son contrat court jusqu’en juin 2022, Paul Pogba ne serait plus contre l’idée de le rallonger comme Julien Laurens l’a fait savoir à ESPN ces dernières heures, mais tout ne devrait pas se régler de sitôt. « Il n’a rien décidé pour le moment et certainement pas le fait qu’il signerait le contrat dans les prochaines semaines ».

Raiola pourrait tout faire capoter pour la prolongation…