Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’annonce de Leonardo, le Real Madrid doute pour Mbappé…

Publié le 15 septembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Par l’intermédiaire de Leonardo, le PSG a calmé le jeu quant aux rumeurs de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison. De quoi jeter un froid sur la potentielle arrivée du Français dans l’esprit de Guti, ancienne gloire du Real…

Dans le cadre du retour de la Ligue des champions et de la première du PSG face à Bruges ce mercredi soir en Belgique, Leonardo s’est exprimé au micro de Canal+ afin d’évoquer un dossier plutôt chaud du Paris Saint-Germain, à savoir la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous le révélait le 27 août dernier, le PSG préparait une nouvelle offre de contrat au clan Mbappé à la demande de l’Émir du Qatar, qui pourrait faire de lui le deuxième joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar et devant Lionel Messi. Bien que la tendance soit à un départ libre de tout contrat pour Mbappé comme le journaliste Fabrizio Romano l’a récemment fait savoir, le directeur sportif du PSG a assuré le contraire. L’objectif premier du Paris Saint-Germain est toujours de conserver son champion du monde en prolongeant son contrat expirant en juin prochain. « Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. Donc quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui ». Voici l’un des multiples passages de l’interview diffusée par Canal+ de Leonardo. Et il se pourrait bien que le message soit passé en Espagne…

Tebas confiant, Guti beaucoup moins…