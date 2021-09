Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À peine arrivé, Messi voit très grand pour le PSG !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Recruté libre de tout contrat par le PSG cet été, Lionel Messi aurait fait le choix du club de la capitale afin d’augmenter ses chances de rafler une cinquième Ligue des champions et plus si affinités…

Pour la première fois de sa longue et riche carrière de joueur, Lionel Messi évolue au sein d’un autre club que le FC Barcelone. Ayant profité du fait que le Barça ne disposait pas la marge financière nécessaire pour renouveler son contrat qui était arrivé à expiration en juin dernier, le PSG s’est attaché les services de Lionel Messi pour les deux saisons à venir et une troisième année optionnelle. Au cours de ce laps de temps, le sextuple Ballon d’or semblerait vouloir rafler un maximum de trophées avec les yeux rivés sur la Ligue des champions.

Messi est venu pour la (ou les) Ligue des champions !