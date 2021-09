Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille dans ce dossier XXL de Laporta !

Publié le 16 septembre 2021 à 1h30 par D.M.

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de Leicester a fait le point sur l'avenir de Youri Tielemans. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur belge serait dans le viseur du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Leicester, Youri Tielemans suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid, Manchester United et Liverpool auraient coché le nom de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Interrogé sur son avenir ce mardi, l’international belge a fait le point sur sa situation : « Il n'y a rien de nouveau (concernant ma prolongation de contrat avec Leicester). Je suis ouvert à tout. Le marché des transferts vient de fermer, mais je veux garder ouvertes le plus d'options possibles. Tant que je serai là, je donnerai tout pour le club. Ma situation contractuelle, c'est quelque chose de normal dans le football. Il y a des discussions. Je ne dis pas que je vais signer et je ne dis pas non plus que je ne vais pas signer ».

« Il est heureux avec nous et je suis heureux qu'il soit avec nous »