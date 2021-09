Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande nouvelle se profile sur le marché pour Laporta !

Publié le 15 septembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation contractuelle de Youri Tielemans à Leicester City, le Belge n’aurait toujours pas décidé de prolonger. De quoi donner au Barça un espoir de l’attirer au Camp Nou.

Le FC Barcelone continuerait de scruter le marché malgré ses grosses difficultés financières. D’ailleurs, dès le mercato hivernal, après avoir considérablement dégraissé l’effectif entraîné par Ronald Koeman à l’intersaison, le Barça aurait 60M€ à investir selon le journaliste Oriol Domènech comme ce dernier l’a récemment révélé sur les antennes de Tv3 . Dani Olmo serait la piste la plus probable à l’instant T, mais d’autres options seraient étudiées à l’image de Youri Tielemans. L’ancien milieu de terrain évolue à Leicester City et temporiserait au sujet de son avenir.

Tielemans n’aurait toujours pas répondu à l’offre de contrat de Leicester !