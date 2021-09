Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 9h45 par D.M.

Ancien joueur du FC Barcelone et ancien membre du secrétariat technique du club catalan, Eric Abidal est revenu sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG.

Le PSG va faire ses grands débuts en Ligue des champions, ce mercredi, face à Bruges. Et pour la première fois, Mauricio Pochettino pourrait aligner le fameux trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, l’attaquant argentin devrait disputer son premier match de C1 sous le maillot du PSG. L’objectif reste le même : remporter la compétition et permettre au club parisien de soulever, pour la première fois de son histoire, la coupe aux grandes oreilles.

« Les joueurs autour de lui s’adaptent, haussent leur niveau de jeu »