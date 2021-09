Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle charge de Tebas au Barça pour le départ de Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Au terme d’un feuilleton qui a secoué la planète football, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone libre de tout contrat pour rejoindre le PSG. Un départ qui fait toujours autant parler en Espagne et qui laisse place à un débat sans fin entre Javier Tebas et Javier Laporta, respectivement présidents de la Liga et du Barça.

Ces derniers temps, alors que Lionel Messi s’est envolé pour le PSG depuis un peu plus d’un mois désormais, deux présidents règlent leurs comptes sur la place publique à ce sujet en les personnes du patron de la Liga et du FC Barcelone. Javier Tebas a récemment assuré à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT que le Barça aurait pu finalement retenir Messi bien que les dirigeants blaugrana aient « cherché des solutions » . Ce à quoi Joan Laporta a répondu : « J'ai parlé à Javier, via WhatsApp, et bien, il a une vision différente de la mienne et nous pensons différemment à certains moments. Il pense une chose que je respecte mais que je ne partage pas. Nous avons une différence d’opinion ». De quoi sonner le glas de ces interventions interposées dans les médias ? Il faut croire que non.

« Il sait ce qui s'est passé, c'est ratifié par un témoin »