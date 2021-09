Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Messi, Super Ligue… Laporta en rajoute une couche sur Tebas !

Publié le 14 septembre 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Javier Tebas et Joan Laporta se lancent des piques depuis plusieurs jours par médias interposés, le président du FC Barcelone s’est de nouveau prononcé sur ses désaccords avec le patron du football espagnol.

Alors que le FC Barcelone doit se résoudre à faire sans Lionel Messi, Javier Tebas n’a pas hésité à blâmer le club culé sur l'issue de ce dossier dans un entretien accordé à Sport dimanche, en assurant que le départ de l’Argentin aurait pu être évité par Joan Laporta, tout en ajoutant que cette décision n’était pas justifiée par un motif économique. Le président de la La Liga est même allé plus loin en taclant le FC Barcelone, et Laporta en tête, pour son implication dans le projet de la Super Ligue et son opposition à l’accord entre La Liga et CVC, permettant au fonds d’investissement de prendre 10% des parts du capital du football professionnel espagnol, de quoi faire sortir de ses gonds le patron blaugrana. « Je crois que ses commentaires sont inappropriés de la part du président de la Ligue. Au lieu de chercher l'harmonie et la compréhension, il cherche toujours le conflit et la confrontation. Il a une obsession malsaine de voir comment il peut nuire au Barça et à ses valeurs, mais nous, Catalans, le connaissons déjà », a-t-il notamment répondu ce lundi.

« Nous avons une différence d’opinion »