Barcelone - Polémique : La nouvelle sortie de Koeman sur sa relation avec Laporta !

Publié le 13 septembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Alors qu’il a tenu des propos plutôt virulents envers Joan Laporta et sur ce que son discours a engendré dans la presse à son sujet, Ronald Koeman a tenu calmer le jeu avec le président du FC Barcelone lors de son passage en conférence de presse ce lundi.

« La semaine dernière, il s’est passé quelque chose que je considère comme néfaste. Il a suggéré que l’entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il a trop parlé ». Voici le témoignage que Ronald Koeman a livré ce lundi à NOS , quelques jours après avoir fait transmis la déclaration suivante à Algemeen Dagblad. « Soudainement, il a été question d'un nouveau contrat. Un jour plus tard, les journaux ont déclaré : "Koeman peut obtenir un nouveau contrat sous trois conditions". Alors j'ai dit : ce n'est pas possible. Je dois pouvoir contrôler "comment" nous jouons et "qui" j’aligne ». À en lire les deux messages envoyés par Ronald Koeman à la presse néerlandaise au sujet de Joan Laporta, tout n’est pas rose entre l’entraîneur et le président du FC Barcelone. Cependant, à quelques heures du choc en Ligue des champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, Koeman a voulu arrondir les angles avec Laporta.

« Nous avons eu quelques petites choses, mais nous allons bien »