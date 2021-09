Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Messi, PSG... Joan Laporta recadre sèchement Javier Tebas !

Publié le 13 septembre 2021 à 15h30 par B.C.

Alors que Javier Tebas n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation du FC Barcelone, et notamment le départ de Lionel Messi, Joan Laporta a fermement répondu au président de la Liga.

Si les rapports entre le PSG et le FC Barcelone sont plus que tendus depuis quelques années, les deux clubs ont peut-être trouvé un ennemi commun en la personne de Javier Tebas. Alors qu’il a récemment attaqué les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, le président de la Ligue de football espagnol s’en est également pris à Joan Laporta lors d’un entretien accordé à Sport ce dimanche. Javier Tebas a notamment expliqué que le FC Barcelone aurait pu éviter le départ de Lionel Messi et que les raisons financières évoquées par le club culé dans ce dossier n'étaient pas valables. « J'en ai discuté avec Laporta personnellement, au téléphone, et avec son conseil d'administration. Ils ont cherché des solutions, si la raison était économique. Si c'est pour une autre raison, je ne peux plus l'évaluer. Je pense que la saison prochaine, avec les chiffres du Barça, nous verrons si Messi aurait vraiment pu rester ou non. Et bien que je respecte la décision du club, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'était pas une décision économique. J'en suis sûr , a expliqué Tebas, n’oubliant pas la prise de position du Barça contre l’accord entre La Liga et CVC, fonds d’investissement qui a pris 10% des parts du capital du football professionnel espagnol. Si Laporta a serré la main de Messi, c'est parce que pendant un mois, il avait accepté l'offre avec le CVC. Il y était favorable depuis plus d'un mois. C'est pourquoi il a dit que les choses allaient bien. Il m'a même appelé deux fois pour accélérer l'accord sur le CVC parce que Messi devenait nerveux . »

Le Barça fait un « complexe d’infériorité » selon Tebas

Javier Tebas est même allé plus loin en taclant directement la direction du FC Barcelone, victime d’un « kidnapping psychologique par Florentino Pérez et le madridismo » selon lui, « comme un complexe d’infériorité » ajoute-t-il, avant de développer : « Ce que je pense, c'est que Florentino est un type très intelligent et que José Ángel Sánchez, son directeur général, est la personne la plus empathique du football européen. Et tout ce glamour et ce savoir-faire, devant quelqu'un qui n'est pas dans le monde du football depuis plus de dix ans ? Nous en sommes arrivés au point que lors d'un déjeuner du Trophée Joan Gamper, Florentino était là ! Qui aurait pu l'imaginer ? Cela ne signifie pas que Laporta et Florentino ne peuvent pas avoir de relation, mais le Barça était en faveur de l'accord CVC jusqu'au moment où le Real Madrid a dit non. C'est aussi simple que ça. » Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Joan Laporta.

« Il a une obsession malsaine de voir comment il peut nuire au Barca »