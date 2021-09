Barcelone - Officiel : Le Barça annonce une opération pour la blessure de Braithwaite !

Foot - Barcelone

Touché au genou gauche, Martin Braithwaite sera opéré dans les prochains jours obligeant Ronald Koeman à se passer de ses services sur le front de l’attaque du FC Barcelone.

Martin Braithwaite a pris part aux trois premières sorties du FC Barcelone en Liga cette saison avec notamment un doublé lors du match d’ouverture face à la Real Sociedad (4-2). Néanmoins, il ne devrait pas retrouver les chemins des terrains de sitôt. En effet, le Barça a publié un communiqué ce lundi dans lequel il est stipulé que Martin Braithwaite souffre d’une blessure fémoropatellaire au genou gauche qui n’a pas répondu favorablement au traitement initial. Dans les prochains jours, le buteur du FC Barcelone sera opéré et devrait ainsi être indisponible pour de nombreuses semaines.

| @MartinBraith to undergo surgery in the coming daysAll the details: https://t.co/MQI1dvvaci pic.twitter.com/lHIvNlT7rS