Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive déjà programmée pour Caleta-Car ?

Publié le 15 septembre 2021 à 11h10 par D.M.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car pourrait recevoir une offre de Wolverhampton lors des prochaines sessions de transferts.

Afin de recruter un attaquant et enregistrer facilement le prêt d’Amine Harit, Pablo Longoria espérait récupérer des liquidités grâce notamment à la vente de Duje Caleta-Car. L’international croate était poussé vers la sortie par ses dirigeants et figurait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Selon la Provence , le défenseur de l’OM aurait reçu des offres de West Ham et du FC Valence en toute fin de mercato estival, mais il aurait refusé ces propositions. Lors du mois d’août, un intérêt de Wolverhampton avait aussi été évoqué par plusieurs médias.

« Ils pourraient potentiellement avoir une discussion avec Marseille soit en hiver, soit l’été prochain »