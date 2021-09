Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté un transfert en L1... à cause de Kamara et Caleta-Car !

Publié le 12 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que l'OM ait été très actif cet été, Pablo Longoria n'a pas pu mener à bien tous ses projets notamment à cause de l'échec de deux ventes.

« Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car . » Jorge Sampaoli l'a confié en conférence de presse, il aurait bien aimé voir débarquer un attaquant afin de compenser le départ. Mais la difficulté pour vendre à poser problème à l'OM.

Hwang était la priorité de l'OM, mais...