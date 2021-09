Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 15 septembre 2021 à 20h10 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat, le PSG serait convaincu de pouvoir le prolonger, et ce malgré l’intérêt du Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé n’a jamais été aussi incertain. Alors que le PSG a repoussé les avances du Real Madrid pour son attaquant cet été, ce dernier est entré dans sa dernière année de contrat et ne semble toujours pas enclin à prolonger. Le club de la capitale n’a pas l’intention de lâcher le morceau, et dans un entretien accordé à Canal + ce mardi, Leonardo a affiché sa confiance concernant l’issue des négociations. « Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. » Une déclaration qui refléterait réellement l’état d’esprit des dirigeants du PSG en interne.

Le PSG affiche une grande confiance pour Mbappé