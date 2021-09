Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active pour régler ce dossier brulant !

Publié le 15 septembre 2021 à 20h00 par T.M.

Annoncé sur le départ cet été, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Une situation que Pablo Longoria tente de résoudre.

Cet été, on promettait de nombreux départs à l’OM. Toutefois, certains éléments de Jorge Sampaoli n’ont finalement pas fait leurs valises. Cela a notamment été le cas de Boubacar Kamara, dont le transfert était pourtant quasiment acté pour beaucoup. Pablo Longoria aurait d’ailleurs bien aimé se séparer du milieu de terrain, d’autant plus qu’il n’a plus qu’une année de contrat, une situation qui ne plait pas du tout au président de l’OM. Problème, la bonne offre n’est pas arrivée pour Kamara qui est donc toujours sur la Canebière. Et finalement, il pourrait ne pas partir de sitôt.

Du transfert à la prolongation ?