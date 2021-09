Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h30 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas pu rempiler avec le FC Barcelone parce que le club était totalement sur la paille. Candidat aux dernières élections présidentielles du Barça et ancien dirigeant de l'écurie catalane, Toni Freixa a expliqué en détail pourquoi la prolongation de La Pulga était impossible.

Lionel Messi y a cru jusqu'au bout, mais il n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga était libre de tout contrat pendant de longues semaines avant de s'engager avec le PSG. Durant cette période sans club, Lionel Messi était en train de négocier avec le Barça pour renouveler son bail. Toutefois, les deux parties n'ont finalement pas trouvé de solution pour continuer leur aventure ensemble. Et le PSG en a bien profité, puisqu'en seulement quelques jours, Leonardo a réussi à boucler la signature de Lionel Messi.

«Quand je suis arrivé au Barça, Messi avait un contrat de 15M€...»

Interrogé par Le Parisien , Eric Abidal s'est penché sur le cas de Lionel Messi et s'est livré sur son départ du FC Barcelone vers le PSG. Et comme l'a indiqué l'ancien défenseur du Barça, La Pulga va beaucoup apporter au club entrainé par Mauricio Pochettino. « Messi va apporter son expérience. Et puis, comme il l’a dit : chaque année il modifie son jeu. C’est vrai que ce n’est pas le même Messi que quand il a commencé. Et je pense que les joueurs autour de lui s’adaptent, haussent leur niveau de jeu. C’est important d’avoir un joueur compétitif et qui fasse la différence. Pour le PSG, c’est un atout offensif de plus. Tout le monde est impatient de voir le trio. Même si aujourd’hui, ça ne se limite pas à ces trois sur le plan offensif. Ça va être un casse-tête pour l’entraîneur » , a confié Eric Abidal.

«...Onze ans plus tard, il était à 138M€»