PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h15 par D.M.

Victime d'un tacle assassin lors d'une rencontre face au Venezuela il y a quelques jours, Lionel Messi se sentirait en forme et prêt à défier Bruges en Ligue des champions ce mercredi.

Les dirigeants du PSG ont certainement eu très peur en observant le match opposant l’Argentine au Venezuela le 3 septembre dernier. Recruté par le club parisien cet été, Lionel Messi a été victime d’un tacle assassin de la part de son adversaire Adrian Martinez. Le joueur est sorti indemne, mais a donné une grosse frayeur aux supporters du PSG notamment, qui comptent sur Lionel Messi pour remporter une première Ligue des champions. Et ce parcours commence ce mercredi avec une opposition face à Bruges.

Lionel Messi est à 100%