Foot - PSG

PSG : Donnarumma, Navas... La mise au point de Pochettino !

Publié le 14 septembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Disposant de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au poste de gardien, Mauricio Pochettino n’a pas encore choisi son numéro 1 dans les buts du PSG.

Cet été, le PSG a enregistré la venue pour les 5 prochaines saisons de Gianluigi Donnarumma. Un très joli coup pour le club de la capitale qui est parvenu à faire signer gratuitement le meilleur joueur de l’Euro 2020 qu’il a remporté. Mais le porter italien se retrouve en concurrence avec le gardien déjà en place au PSG depuis plusieurs saisons : Keylor Navas. Une concurrence qui suscite énormément de questions, notamment concernant l'identité du numéro 1 et la hiérarchie.

« On décidera match après match »