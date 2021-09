Foot - PSG

PSG : La grande première pour le trio Messi-Neymar-Mbappé ? La réponse de Pochettino !

Publié le 14 septembre 2021 à 18h15 par T.M.

Ce mercredi, la rencontre entre le PSG et Bruges pourrait être la première occasion de voir le trio Messi-Neymar-Mbappé. Un sujet forcément évoqué par Mauricio Pochettino.

En accueillant Lionel Messi cet été et en conservant Kylian Mbappé, en plus de Neymar, le PSG dispose aujourd’hui d’une des meilleures attaques du monde, si ce n’est de la meilleure. Maintenant, tous les supporters attendent de voir les 3 joueurs combiner ensemble sur la pelouse. Face à Reims, cela ne s’est pas produit puisque Lionel Messi avait remplacé Neymar. Face à Bruges, cela pourrait bien être différent puisque le trio tant attendu pourrait être aligné dès le coup d’envoi.

« C’est possible »