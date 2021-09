Foot - PSG

PSG - Malaise : Thilo Kehrer revient sur ses galères !

Publié le 14 septembre 2021 à 16h45 par A.M.

Sous le feu des critiques pendant plusieurs mois, Thilo Kehrer semble avoir redressé la barre. Il se confie d'ailleurs sur ses moments de doute.

Recruté durant l'été 2018 pour 37M€, Thilo Kehrer était présenté comme l'un des grands espoirs du football allemand à son poste. Cependant, après des débuts prometteurs au PSG, tout a basculé avec son erreur contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions quelques mois après sa signature à Paris. S'en est suivi une descente aux enfers avec des prestations très décevantes qui lui ont valu de nombreuses critiques, parfois très dures, au point d'envisager un départ du PSG cet été. Mais Thilo Kehrer est resté et s'est même révélé en réussissant un excellent début de saison, profitant du retour tardif de Marquinhos et des pépins physiques de Sergio Ramos, retrouvant même la sélection allemande avec laquelle il s'est distingué. Et l'ancien joueur de Schalke 04 explique la façon dont il a redressé la barre.

«Il faut toujours croire en soi et travailler sur des choses importantes»