PSG - Malaise : La confidence de Kylian Mbappé sur les critiques...

Publié le 14 septembre 2021 à 12h15 par Th.B.

Pointé du doigt à certains moments la saison passée avec le PSG avant le choc face au FC Barcelone ou encore avec l’Équipe de France pendant l’Euro, Kylian Mbappé a livré son ressenti sur les critiques.

Star incontestable du PSG et de l’Équipe de France, Kylian Mbappé a été la cible de critiques plutôt virulentes dans le cadre de l’Euro cet été ou au fil de la saison avec le PSG lors de l'exercice précédent. Que ce soit par rapport à sa déclaration sur le tireur de pénalty, sur ses responsabilités et surtout en raison de ses performances plus que mitigées pendant la compétition durant laquelle Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets à une seule reprise et surtout manqué le tir au but décisif lors de la séance face à la Suisse en 1/8ème de finale. De quoi lui valoir de grandes remontrances dans la presse, que l'attaquant du PSG aurait mal vécu d’après plusieurs médias dont The Athletic.

« Je me suis jamais caché et bien sûr que quand ça ne marche pas il y a des critiques à essuyer »