Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé suspecte le Qatar d'un terrible coup !

Publié le 14 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Alors qu'une partie du public du Parc des Princes l'a sifflé à l'occasion de la réception de Clermont samedi, Kylian Mbappé est persuadé que le PSG est derrière cette situation.

Pour la première fois depuis la fin du mercato, le PSG retrouvait le Parc des Princes à l'occasion de la réception de Clermont. Et alors que Lionel Messi et Neymar étaient absents, Kylian Mbappé était particulièrement attendu. Et il a répondu présent sur la pelouse, bien que le spectacle était également dans les tribunes. Et pour cause, après son feuilleton durant la dernière semaine du marché et ses envies de départ, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public du Parc des Princes à l'annonce de son nom lors de la présentation des compositions d'équipe.

Mbappé pense que le PSG est derrière les sifflets