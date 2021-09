Foot - PSG

PSG : Le message clair de Guardiola sur ses retrouvailles avec Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 0h45 par La rédaction

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a commenté la prochaine rencontre de Ligue des Champions, contre Leipzig, mais aussi ses retrouvailles avec le PSG et Lionel Messi.

En Premier League, Manchester City commence à passer aux choses sérieuses. Après avoir perdu leur premier match 1 à 0 contre Tottenham, les joueurs mancuniens ont enchaîné trois victoires de suite, dont celle contre Leicester samedi dernier. Après avoir échoué en finale de la Ligue des Champions contre Chelsea la saison dernière, Manchester City va commencer, mercredi soir, son aventure européenne. L’entraineur mancunien, Pep Guardiola, a commenté ses futurs retrouvailles, qui auront lieu le mardi 28 septembre, avec le PSG et surtout Lionel Messi.

« Je ne pense pas une seconde au PSG »