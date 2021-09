Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros mensonge du PSG au cœur de la dernière polémique ?

Publié le 14 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que le PSG a assuré avoir mené une concertation auprès de ses supporters afin de valider le changement de la chanson qui accueille les joueurs sur la pelouse du Parc des Princes, le CUP monte au créneau.

En annonçant sa volonté de changer la musique d'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG ne devait pas s'attendre à une telle vague de contestation. La direction parisienne a décide de se passer du traditionnel « Who Said I Would » de Phil Collins au profit du son « Intro » de DJ Snake. Contre Clermont samedi, le PSG a pu constater que cela ne faisait absolument pas l'unanimité. Et pourtant, dans les colonnes du Parisien , Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG assurait avoir mené une « vraie concertation sur le sujet » avec des supporters, dont des représentants du CUP.

Le CUP dément avoir donné son accord !

Seul problème, le Collectif Ultras Paris, groupe de supporters du PSG le plus influent et le plus actif, assure l'inverse. « Contrairement aux informations révélées dans différents médias le bureau du Collectif Ultras Paris n'a jamais donné son accord à un changement de musique d'entrée des joueurs. Sortir des informations c'est bien mais les vérifier c'est mieux », écrit le CUP par le biais d'un communiqué publié sur son compte Twitter . Après la réponse de DJ Snake, qui dément que son morceau était prévu pour l'entrée des joueurs, et la réponse du CUP, le PSG se retrouve dans une drôle de situation.