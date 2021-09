Foot - PSG

PSG - Polémique : Brésil, Argentine... Di Maria pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 14 septembre 2021 à 14h15 par D.M.

Angel Di Maria est revenu sur les évènements surréalistes qui sont intervenus à l'Arena Corinthians le 5 septembre dernier lors de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine. Le match avait été suspendu sur ordre des autorités sanitaires brésiliennes.

Le 5 septembre dernier, le Brésil devait affronter l’Argentine dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Le coup d’envoi a été donné, mais le match a été suspendu au bout de quelques minutes sur décision des autorités sanitaires brésiliennes. La raison ? Quatre joueurs argentins (Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham)) sont soupçonnés d’avoir violé le protocole anti-Covid en omettant de signaler leur séjour britannique lors des quatorze jours précédant leur arrivée. Une décision incompréhensible pour Lionel Messi. « Cela fait trois jours qu'on est ici, on attendait pour disputer le match, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? » avait lâché le joueur du PSG à l’un des membres de l’ANVISA présent sur la pelouse. Interrogé ce lundi soir sur cette soirée, Angel Di Maria n’a pas caché sa colère.

« C'était une honte »