PSG : Pochettino annonce la couleur pour la Ligue des Champions !

Publié le 13 septembre 2021 à 18h40 par La rédaction

La Ligue des Champions est une compétition très concurrentielle mais que le PSG aborde avec ambition. C’est ce qu’a déclaré Mauricio Pochettino ce lundi avant le premier rendez-vous parisien ce mercredi contre Bruges.