PSG - Malaise : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur Kylian Mbappé !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques de certains supporters du PSG malgré sa belle prestation face à Clermont (4-0) ce samedi, Pierre Ménès s’est agacé de la situation.

Alors que Mauricio Pochettino devait faire sans Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria en attaque, Kylian Mbappé a répondu présent face à Clermont (4-0). L’international français s’est montré décisif en étant impliqué dans 3 des 4 buts du PSG ce samedi. Malgré cette belle prestation de la part de Kylian Mbappé, quelques supporters ont pointé du doigt sur les réseaux sociaux certaines actions maladroites de la part de l’international français, à l’instar d’un corner mal tiré ou d’une frappe non-cadrée alors que Rafinha était seul sur le côté. Des critiques qui ont le don d’irriter Pierre Ménès.

« Quand on a des supporters de ce genre, il n’y a pas besoin d’ennemis »