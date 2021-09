Foot - PSG

PSG : Le message fort de Marquinhos sur le trio Messi-Neymar-Mbappé

Publié le 14 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Mercredi soir, le PSG commencera son aventure européenne par Bruges. Cela pourrait d'ailleurs être le premier match pour le trio Messi-Neymar-Mbappé. Un sujet évoqué par Marquinhos.

Une première pour le PSG ? Le trio d’attaque, Messi-Neymar-Mbappé, pourrait jouer son premier match en Ligue des Champions, contre Bruges, sous le maillot parisien. Présentes à Reims, les 3 stars n'avaient pas été ensemble sur la pelouse. Cette fois, cela pourrait être le cas. Néanmoins, cette association pose la question de l'équilibre du PSG et du repli défensif de chacun. Messi, Neymar et Mbappé vont-ils alors défendre ?

« Tout le monde sait ce qu’il doit faire sur le terrain »