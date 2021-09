Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo envoie un énorme message à Pochettino !

Publié le 15 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que les tensions seraient importantes entre Leonardo et Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG assure au contraire que le technicien argentin est parfaitement dans son rôle à Paris.

On l'aurait quasiment oublié compte tenu du mercato historique réalisé par le PSG, mais au début de l'été, l'avenir de Mauricio Pochettino a fait débat. Le technicien argentin aurait en effet été tenté par un départ, notamment pour retourner à Tottenham. Et pour cause, ses relations conflictuelles avec Leonardo seraient à l'origine de ses envies d'ailleurs. Mais alors que son contrat a été prolongé jusqu'en 2023 avec le club de la capitale, Mauricio Pochettino est finalement resté. Et Leonardo s'en réjouit.

«Pochettino a une vision générale importante concernant la gestion d’un club»