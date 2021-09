Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Pochettino lance un avertissement après le recrutement XXL !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG a réalisé un mercato tonitruant cet été, Mauricio Pochettino est conscient que le plus dur reste à venir pour le club parisien.

Sur le papier, le PSG a indiscutablement réalisé l’un des meilleurs recrutements de l’été, si ce n’est le meilleur. Le club de la capitale est notamment parvenu à se renforcer sur les côtés avec les arrivées d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tandis que Georginio Wijnaldum est venu consolider l’entrejeu, un secteur qui a souvent fait défaut au PSG. Sacré meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma sera quant à lui en concurrence avec Keylor Navas cette saison. Tous les deux libres de tout contrat, Lionel Messi et Sergio Ramos apparaissent de leur côté comme les deux recrues stars du PSG. Un effectif renforcé qui place le club parisien comme l’un des grands favoris à la victoire finale en Ligue des champions, mais Mauricio Pochettino appelle à la prudence.

« On a beaucoup recruté, mais nous devons maintenant poser les bases »