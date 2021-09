Foot - PSG

PSG - Polémique : Dj Snake, Phil Collins… Le PSG prêt à prendre une décision radicale ?

Publié le 14 septembre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a lui-même déclenché une polémique chez ses supporters en modifiant la musique d’entrée des joueurs au Parc des Princes, le club parisien serait maintenant prêt à faire machine arrière.

Après avoir quelque peu modifié le design des maillots et son écusson, la direction du Paris Saint-Germain était prête à fermer une longue page de l’histoire du club. Ou plutôt du Parc des Princes. En effet, depuis la rencontre contre Strasbourg, c’est le son Intro de Dj Snake, passé durant la tournée de son album Carte Blanche paru en 2019, qui accompagne les joueurs à leur entrée sur le terrain avant les matchs. Cela avait été présenté comme une erreur dans un premier temps, mais le PSG a lui-même confirmé par le biais de son directeur de la diversification Fabien Allègre qu’il prévoyait bien de déloger l’iconique son de Phil Collins, Who Said I Would . Pas question de supprimer cette chanson historique du Parc des Princes, mais plutôt de la reléguer au moment de l’échauffement, pendant que le son de Dj Snake accompagnerait les joueurs avant le début du match.

Phil Collins de retour à l’entrée des joueurs ?