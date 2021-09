Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fait une énorme annonce en interne avant son départ !

Publié le 15 septembre 2021 à 20h45 par T.M.

Cet été, à la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un mouvement qui n’était absolument pas prévu.

Ayant fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité, Joan Laporta était parvenu à un accord pour que l’Argentin signe un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga n’a finalement jamais apposé sa signature au bas de ce bail pour des raisons économiques. En raison de la situation financière du Barça et des règlements de la Liga, cette prolongation n’a ainsi pas pu être possible. Et au grand dam des Blaugrana, Messi a fait ses valises et c’est au PSG qu’il a décidé de s’installer, retrouvant alors à cette occasion un certain Neymar.

« En décembre, il avait dit à ses enfants qu’il restait à Barcelone »