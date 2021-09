Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale des Qataris après le Mondial 2022 ?

Publié le 15 septembre 2021 à 20h30 par T.M.

Alors que la Coupe du monde 2022 au Qatar se rapproche rapidement, l’une des questions est de savoir ce que feront les Qataris du PSG après cet événement. Vont-ils se retirer du club de la capitale ? Réponse.

Le PSG peut dire merci aux Qataris. En effet, si le club de la capitale fait aujourd’hui parmi des meilleurs en Europe et peut se permettre d’attirer les plus grands joueurs du monde à l’instar de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, c’est grâce à ses propriétaires et leur puissance financière sans limite. Toutefois, pour le Qatar, ces investissements au PSG sont loin d’être purement sportifs puisque derrière, il y a également une stratégie de soft power du Qatar pour étendre son influence dans le monde, mais également promouvoir la Coupe du Monde 2022. Un rendez-vous qui approche et d’ici quelques mois, les plus grands nations auront rendez-vous au Qatar pour savoir qui succèdera à l’équipe de France. Et après ? La question revient de plus en plus souvent. Que fera le Qatar au PSG suite à ce Mondial ? Certains craignent le pire avec un possible retrait des Qataris. Toutefois, on n’en prendrait pas vraiment le chemin…

« Un échec ne remettrait pas en cause leur engagement à Paris »